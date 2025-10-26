Gemeinsam aktiv und fit mit Philipp am NationalfeiertagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 533: Gemeinsam aktiv und fit mit Philipp am Nationalfeiertag
21 Min.Folge vom 26.10.2025
Der Nationalfeiertag steht bei uns ganz im Zeichen der Bewegung – aber eigentlich tut das ja jeder Tag. Mit Philipp bewegen wir uns sieben Tage die Woche, so auch heute!
