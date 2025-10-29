Die Bewegungseinheit am Mittwoch für MEHR WohlbefindenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 536: Die Bewegungseinheit am Mittwoch für MEHR Wohlbefinden
21 Min.Folge vom 29.10.2025
Die tägliche Bewegungseinheit mit Philipp! Kein anderer versteht es so gut, uns zu motivieren, diese 20 Minuten in unsere Gesundheit zu investieren. Jetzt ausprobieren und selber spüren, wie gut das tut!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv