Donnerstag ist Sesseltag - diesmal mit Inklusionsteam Joglland!

Staffel 1Folge 537vom 30.10.2025
Donnerstag ist Sesseltag - diesmal mit Inklusionsteam Joglland!

Folge 537: Donnerstag ist Sesseltag - diesmal mit Inklusionsteam Joglland!

21 Min.Folge vom 30.10.2025

Donnerstag ist Sesseltag und heute ein ganz besonderer: Philipp ist zu Gast in der Volksschule Strallegg in der Steiermark und turnt mit dem Inklusionsteam Joglland – das ist ein echt starkes Miteinander!

