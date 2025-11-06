Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Aktiv in den Tag hinein, das tut gut und ist fein

krone.tvStaffel 1Folge 542vom 06.11.2025
Aktiv in den Tag hinein, das tut gut und ist fein

Aktiv in den Tag hinein, das tut gut und ist feinJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 542: Aktiv in den Tag hinein, das tut gut und ist fein

21 Min.Folge vom 06.11.2025

Aktiv und gut gelaunt am Dienstag! Philipp führt täglich durch einfache, effektive Übungen – für jedes Alter und Fitnesslevel. Ob Anfänger oder Profi: regelmäßiges Mitmachen stärkt Körper UND Geist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen