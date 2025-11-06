Aktiv in den Tag hinein, das tut gut und ist feinJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 542: Aktiv in den Tag hinein, das tut gut und ist fein
21 Min.Folge vom 06.11.2025
Aktiv und gut gelaunt am Dienstag! Philipp führt täglich durch einfache, effektive Übungen – für jedes Alter und Fitnesslevel. Ob Anfänger oder Profi: regelmäßiges Mitmachen stärkt Körper UND Geist.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv