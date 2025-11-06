„Guten Morgen, Österreich“ aus der IMS LanzendorfJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 543: „Guten Morgen, Österreich“ aus der IMS Lanzendorf
21 Min.Folge vom 06.11.2025
Mittwoch ist Schultag und diesmal sind Philipp und das krone.tv-Team in der Interessensorientierten Mittelschule in Lanzendorf, Niederösterreich, zu Gast.
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
