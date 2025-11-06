Donnerstag ist Sesseltag: Wenn schon sitzen, dann mit Bewegung zwischendurchJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 544: Donnerstag ist Sesseltag: Wenn schon sitzen, dann mit Bewegung zwischendurch
21 Min.Folge vom 06.11.2025
Donnerstag ist Sesseltag: Philipp zeigt, wie wir unsere Muskeln auch im Sitzen aktivieren können und fit durch den Tag kommen – wer kann, soll dazwischen aber möglichst viel aufstehen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv