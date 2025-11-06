Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt

Donnerstag ist Sesseltag: Wenn schon sitzen, dann mit Bewegung zwischendurch

krone.tvStaffel 1Folge 544vom 06.11.2025
21 Min.Folge vom 06.11.2025

Donnerstag ist Sesseltag: Philipp zeigt, wie wir unsere Muskeln auch im Sitzen aktivieren können und fit durch den Tag kommen – wer kann, soll dazwischen aber möglichst viel aufstehen.

