Mit Philipp, Herz und Schwung in den Samstag startenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 546: Mit Philipp, Herz und Schwung in den Samstag starten
21 Min.Folge vom 07.11.2025
Philipp lädt auch am Samstag ein, mit ihm aktiv zu werden! Schritt für Schritt zu mehr Stärke, Beweglichkeit und Lebensfreude. Ein Training für Körper, Geist und gute Laune – für jedes Alter und jedes Fitnesslevel.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv