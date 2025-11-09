Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Gestärkt und gut gelaunt am Sonntag

krone.tvStaffel 1Folge 547vom 09.11.2025
Gestärkt und gut gelaunt am Sonntag

Gestärkt und gut gelaunt am SonntagJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 547: Gestärkt und gut gelaunt am Sonntag

21 Min.Folge vom 09.11.2025

Mit Leichtigkeit zu mehr Kraft und Wohlgefühl! Philipp begleitet uns auch am Sonntag mit motivierenden Übungen, die Spaß machen und gut tun - ein täglicher Energieschub für Körper und Seele!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen