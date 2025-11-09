Gestärkt und gut gelaunt am SonntagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 547: Gestärkt und gut gelaunt am Sonntag
21 Min.Folge vom 09.11.2025
Mit Leichtigkeit zu mehr Kraft und Wohlgefühl! Philipp begleitet uns auch am Sonntag mit motivierenden Übungen, die Spaß machen und gut tun - ein täglicher Energieschub für Körper und Seele!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv