Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Körper und Seele am Montag in Schwung bringen

krone.tvStaffel 1Folge 548vom 10.11.2025
Körper und Seele am Montag in Schwung bringen

Körper und Seele am Montag in Schwung bringenJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 548: Körper und Seele am Montag in Schwung bringen

21 Min.Folge vom 10.11.2025

Eine neue Bewegungswoche beginnt! Philipp zeigt, wie regelmäßiges Training Körper und Seele in Schwung bringt. Mit einfachen Übungen und viel guter Laune sorgt er für mehr Energie, Wohlbefinden und ein Lächeln – jede Woche und jeden Tag aufs Neue.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen