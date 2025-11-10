Körper und Seele am Montag in Schwung bringenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 548: Körper und Seele am Montag in Schwung bringen
21 Min.Folge vom 10.11.2025
Eine neue Bewegungswoche beginnt! Philipp zeigt, wie regelmäßiges Training Körper und Seele in Schwung bringt. Mit einfachen Übungen und viel guter Laune sorgt er für mehr Energie, Wohlbefinden und ein Lächeln – jede Woche und jeden Tag aufs Neue.
