Mit Bewegung am Dienstag gesund durch die Vorweihnachtszeit
Philipp bewegt
Folge 591: Mit Bewegung am Dienstag gesund durch die Vorweihnachtszeit
21 Min.Folge vom 23.12.2025
Philipp zeigt, wie Bewegung zum besten Freund des Wohlbefindens wird. Mit Leichtigkeit, Humor und viel Herzenswärme begleitet er uns auf dem Weg zu mehr Energie, Freude und Lebenslust – gerade in der manchmal stressigen Vorweihnachtszeit!
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv