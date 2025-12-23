Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt

Mit Bewegung am Dienstag gesund durch die Vorweihnachtszeit

krone.tvStaffel 1Folge 591vom 23.12.2025
Mit Bewegung am Dienstag gesund durch die Vorweihnachtszeit

Folge 591: Mit Bewegung am Dienstag gesund durch die Vorweihnachtszeit

21 Min.Folge vom 23.12.2025

Philipp zeigt, wie Bewegung zum besten Freund des Wohlbefindens wird. Mit Leichtigkeit, Humor und viel Herzenswärme begleitet er uns auf dem Weg zu mehr Energie, Freude und Lebenslust – gerade in der manchmal stressigen Vorweihnachtszeit!

