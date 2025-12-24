Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Vor dem Familienfest noch etwas Bewegung und Me-Time am Heiligabend

krone.tvStaffel 1Folge 592vom 24.12.2025
Vor dem Familienfest noch etwas Bewegung und Me-Time am Heiligabend

Vor dem Familienfest noch etwas Bewegung und Me-Time am HeiligabendJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 592: Vor dem Familienfest noch etwas Bewegung und Me-Time am Heiligabend

21 Min.Folge vom 24.12.2025

Auch am Heiligenabend ist Philipp für uns da und macht mit uns die tägliche gemeinsame Bewegungseinheit. Danach können wir das Weihnachtsfest im Kreise der Liebsten genießen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen