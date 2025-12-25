Sitzend den Körper trainieren am DonnerstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 593: Sitzend den Körper trainieren am Donnerstag
21 Min.Folge vom 25.12.2025
Donnerstag ist Sesseltag und mittlerweile ein Klassiker. Das Besondere daran: alle Übungen können im Sitzen gemacht werden. Wer sie lieber im Stehen macht, steht einfach auf. Optimal für Einsteiger!
