Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Sitzend den Körper trainieren am Donnerstag

krone.tvStaffel 1Folge 593vom 25.12.2025
Sitzend den Körper trainieren am Donnerstag

Sitzend den Körper trainieren am DonnerstagJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 593: Sitzend den Körper trainieren am Donnerstag

21 Min.Folge vom 25.12.2025

Donnerstag ist Sesseltag und mittlerweile ein Klassiker. Das Besondere daran: alle Übungen können im Sitzen gemacht werden. Wer sie lieber im Stehen macht, steht einfach auf. Optimal für Einsteiger!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen