Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Zeit für Bewegung und ein besseres Körpergefühl am Sonntag

krone.tvStaffel 1Folge 596vom 28.12.2025
Zeit für Bewegung und ein besseres Körpergefühl am Sonntag

Zeit für Bewegung und ein besseres Körpergefühl am SonntagJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 596: Zeit für Bewegung und ein besseres Körpergefühl am Sonntag

21 Min.Folge vom 28.12.2025

Unser Vorturner Philipp zeigt, wie Bewegung Energie gibt, stärkt und richtig Spaß macht – für jedes Alter, für jedes Fitnesslevel.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen