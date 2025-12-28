Zeit für Bewegung und ein besseres Körpergefühl am SonntagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 596: Zeit für Bewegung und ein besseres Körpergefühl am Sonntag
21 Min.Folge vom 28.12.2025
Unser Vorturner Philipp zeigt, wie Bewegung Energie gibt, stärkt und richtig Spaß macht – für jedes Alter, für jedes Fitnesslevel.
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
