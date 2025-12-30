Bewegung macht fit, stark und glücklich: Die Turneinheit am DienstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 598: Bewegung macht fit, stark und glücklich: Die Turneinheit am Dienstag
21 Min.Folge vom 30.12.2025
Philipp Jelinek zeigt, wie Bewegung zum besten Freund des Wohlbefindens wird. Mit Leichtigkeit, Humor und viel Herzenswärme begleitet er uns auf dem Weg zu mehr Energie, Freude und Lebenslust – jeden Tag aufs Neue.
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv