Philipp bewegt

Bewegung macht fit, stark und glücklich: Die Turneinheit am Dienstag

krone.tvStaffel 1Folge 598vom 30.12.2025
Bewegung macht fit, stark und glücklich: Die Turneinheit am Dienstag

Bewegung macht fit, stark und glücklich: Die Turneinheit am Dienstag

Philipp bewegt

Folge 598: Bewegung macht fit, stark und glücklich: Die Turneinheit am Dienstag

21 Min.Folge vom 30.12.2025

Philipp Jelinek zeigt, wie Bewegung zum besten Freund des Wohlbefindens wird. Mit Leichtigkeit, Humor und viel Herzenswärme begleitet er uns auf dem Weg zu mehr Energie, Freude und Lebenslust – jeden Tag aufs Neue.

