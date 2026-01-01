Frohes Neues Bewegungsjahr: Der erste Sesseltag 2026Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 600: Frohes Neues Bewegungsjahr: Der erste Sesseltag 2026
21 Min.Folge vom 01.01.2026
Donnerstag ist Sesseltag und der Donnerstagsklassiker begleitet uns natürlich auch durch das neue Jahr! 2026 kann kommen!
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Copyrights:© krone.tv