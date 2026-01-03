Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Gemeinsam Kraft tanken am Samstag

krone.tvStaffel 1Folge 602vom 03.01.2026
Gemeinsam Kraft tanken am Samstag

Gemeinsam Kraft tanken am SamstagJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 602: Gemeinsam Kraft tanken am Samstag

21 Min.Folge vom 03.01.2026

Bei Philipp bekommt man Motivation und Belohnung, die anhält: Für alle, die ihrem Körper regelmäßig etwas Gutes tun wollen, ist die tägliche gemeinsame Bewegungseinheit genau das Richtige. Gehen wir's an!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen