Dran bleiben am Samstag: Die Regelmäßigkeit bringt den Erfolg!

Staffel 1Folge 609vom 10.01.2026
Dran bleiben am Samstag: Die Regelmäßigkeit bringt den Erfolg!

Folge 609: Dran bleiben am Samstag: Die Regelmäßigkeit bringt den Erfolg!

21 Min.Folge vom 10.01.2026

Mit Spaß an der Bewegung in den Tag! In 20 Minuten führt Philipp Jelinek durch einfache, effektive Übungen für jedes Alter und Fitnesslevel. Ob Anfänger oder Profi – regelmäßiges Mitmachen bringt den Erfolg und stärkt Körper und Geist.

