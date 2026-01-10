Dran bleiben am Samstag: Die Regelmäßigkeit bringt den Erfolg!Jetzt kostenlos streamen
Folge 609: Dran bleiben am Samstag: Die Regelmäßigkeit bringt den Erfolg!
21 Min.Folge vom 10.01.2026
Mit Spaß an der Bewegung in den Tag! In 20 Minuten führt Philipp Jelinek durch einfache, effektive Übungen für jedes Alter und Fitnesslevel. Ob Anfänger oder Profi – regelmäßiges Mitmachen bringt den Erfolg und stärkt Körper und Geist.
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
