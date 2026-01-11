So kann der Sonntag starten: Mit Philipp und BewegungJetzt kostenlos streamen
Folge 610: So kann der Sonntag starten: Mit Philipp und Bewegung
21 Min.Folge vom 11.01.2026
Starten wir gemeinsam aktiv in den Tag! Philipp Jelinek zeigt, wie Bewegung Freude macht und Körper wie Seele in Schwung bringt. Für alle, die fit bleiben oder es wieder werden wollen – ganz leicht und mit viel Motivation.
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv