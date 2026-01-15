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Philipp bewegt

So einfach bringt Philipp den Körper in Schwung

krone.tvStaffel 1Folge 611vom 15.01.2026
So einfach bringt Philipp den Körper in Schwung

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Philipp bewegt

Folge 611: So einfach bringt Philipp den Körper in Schwung

21 Min.Folge vom 15.01.2026

Wenig Zeit, große Wirkung: Philipp Jelinek zeigt, wie einfach tägliche Bewegung sein kann. Mit nur einer Turnmatte und 20 Minuten bringt er Schwung in den Alltag – effektiv, unkompliziert und mit jeder Menge Motivation.

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