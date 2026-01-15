So einfach bringt Philipp den Körper in SchwungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 611: So einfach bringt Philipp den Körper in Schwung
21 Min.Folge vom 15.01.2026
Wenig Zeit, große Wirkung: Philipp Jelinek zeigt, wie einfach tägliche Bewegung sein kann. Mit nur einer Turnmatte und 20 Minuten bringt er Schwung in den Alltag – effektiv, unkompliziert und mit jeder Menge Motivation.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv