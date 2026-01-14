Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt Schule: Zu Gast in der MS Leopoldau am Mittwoch

krone.tvStaffel 1Folge 614vom 14.01.2026
21 Min.Folge vom 14.01.2026

Philipp und krone.tv auf Schultour! Diesmal kommt die Sendung „Philipp bewegt“ aus der MS Leopoldau. Regelmäßige Bewegung ist wichtig, von Kindesbeinen an, darum hat sich der Vorturner der Nation zur Mission gemacht, jeden Mittwoch eine andere Schule in Österreich zu besuchen. Die ganze Folge zum Nachturnen sehen Sie im Video oben.

