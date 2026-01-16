Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Donnerstag ist Sesseltag: Auch im Sitzen kommen wir ins Schwitzen

krone.tvStaffel 1Folge 615vom 16.01.2026
Donnerstag ist Sesseltag: Auch im Sitzen kommen wir ins Schwitzen

Donnerstag ist Sesseltag: Auch im Sitzen kommen wir ins SchwitzenJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 615: Donnerstag ist Sesseltag: Auch im Sitzen kommen wir ins Schwitzen

21 Min.Folge vom 16.01.2026

Draußen kalt, drinnen heizt uns Philipp ordentlich ein mit den Übungen am Sesseltag. Wer hätte gedacht, dass man im Sitzen so ins Schwitzen kommen kann?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen