krone.tvStaffel 1Folge 616vom 17.01.2026
Folge 616: 20 Minuten Bewegung machen den Samstag noch besser!

21 Min.Folge vom 17.01.2026

Schon kurze Bewegungseinheiten können einen großen Unterschied machen: Philipp zeigt ein kompaktes Training, das den Körper aktiviert, Verspannungen löst und schnell gute Laune bringt.

