20 Minuten Bewegung machen den Samstag noch besser!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 616: 20 Minuten Bewegung machen den Samstag noch besser!
21 Min.Folge vom 17.01.2026
Schon kurze Bewegungseinheiten können einen großen Unterschied machen: Philipp zeigt ein kompaktes Training, das den Körper aktiviert, Verspannungen löst und schnell gute Laune bringt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv