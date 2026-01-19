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Philipp bewegt

Neue Woche, neues Programm: So macht Philipp uns am Montag fit

krone.tvStaffel 1Folge 618vom 19.01.2026
Neue Woche, neues Programm: So macht Philipp uns am Montag fit

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Philipp bewegt

Folge 618: Neue Woche, neues Programm: So macht Philipp uns am Montag fit

21 Min.Folge vom 19.01.2026

Am heutigen Montag startet Philipp ein neues Programm: Das wird zwei Wochen lang durchgeturnt und dann dreimal wiederholt – denn die Regelmäßigkeit und die Wiederholungen bringen den Erfolg. Der perfekte Zeitpunkt für alle, die einsteigen wollen!

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