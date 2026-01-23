Mehr Energie am Freitag: Das sind die besten 20 Minuten des TagesJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 622: Mehr Energie am Freitag: Das sind die besten 20 Minuten des Tages
21 Min.Folge vom 23.01.2026
Es geht jeden Tag auch ein bisschen darum, den inneren Schweinehund zu überlisten und dranzubleiben. Mit Philipp gemeinsam gelingt das! Er zeigt effektive Übungen, die kräftigen und gleichzeitig richtig gut tun – für jedes Alter und jedes Fitnesslevel.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv