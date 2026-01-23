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Philipp bewegt

Mehr Energie am Freitag: Das sind die besten 20 Minuten des Tages

krone.tvStaffel 1Folge 622vom 23.01.2026
Mehr Energie am Freitag: Das sind die besten 20 Minuten des Tages

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Philipp bewegt

Folge 622: Mehr Energie am Freitag: Das sind die besten 20 Minuten des Tages

21 Min.Folge vom 23.01.2026

Es geht jeden Tag auch ein bisschen darum, den inneren Schweinehund zu überlisten und dranzubleiben. Mit Philipp gemeinsam gelingt das! Er zeigt effektive Übungen, die kräftigen und gleichzeitig richtig gut tun – für jedes Alter und jedes Fitnesslevel.

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