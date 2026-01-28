Motiviert am Mittwoch: Ein guter Tag, um aktiv zu werdenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 627: Motiviert am Mittwoch: Ein guter Tag, um aktiv zu werden
21 Min.Folge vom 28.01.2026
Gehen wir’s an: So lautet das Motto der großen „Krone“-Gesundkampagne für 2026 und dazu gehört vor allem die regelmäßige Bewegung. Mit Philipp und seinen täglichen 20-Minuten-Einheiten ist das ein Leichtes und macht auch noch Spaß. Jetzt loslegen und gemeinsam durchstarten – Sie werden es lieben!
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv