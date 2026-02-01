Einfach mitmachen am Sonntag: Diese Übungen schafft jeder!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 631: Einfach mitmachen am Sonntag: Diese Übungen schafft jeder!
21 Min.Folge vom 01.02.2026
Auf krone.tv wird ohne Stress und ohne Geräte trainiert. Philipp macht es leicht, dranzubleiben – mit Übungen, die zuhause sofort funktionieren.
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv