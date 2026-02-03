Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Müde, kraftlos? Mit Bewegung kommen wir aus dem Tief!

krone.tvStaffel 1Folge 633vom 03.02.2026
Müde, kraftlos? Mit Bewegung kommen wir aus dem Tief!

Müde, kraftlos? Mit Bewegung kommen wir aus dem Tief!Jetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 633: Müde, kraftlos? Mit Bewegung kommen wir aus dem Tief!

21 Min.Folge vom 03.02.2026

Das beste Mittel gegen Müdigkeit und Lustlosigkeit ist Bewegung! Philipp motiviert uns täglich, dranzubleiben. Auch am heutigen Dienstag gilt wieder: aktivieren wir den Körper und die Glückshormone!

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 1 Staffeln und Folgen