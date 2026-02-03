Müde, kraftlos? Mit Bewegung kommen wir aus dem Tief!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 633: Müde, kraftlos? Mit Bewegung kommen wir aus dem Tief!
21 Min.Folge vom 03.02.2026
Das beste Mittel gegen Müdigkeit und Lustlosigkeit ist Bewegung! Philipp motiviert uns täglich, dranzubleiben. Auch am heutigen Dienstag gilt wieder: aktivieren wir den Körper und die Glückshormone!
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv