Mehr Beweglichkeit und Kraft vom Sessel aus am DonnerstagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 635: Mehr Beweglichkeit und Kraft vom Sessel aus am Donnerstag
21 Min.Folge vom 05.02.2026
Oft unterschätzt, weil anstrengender und wirkungsvoller, als es aussieht: der Sesseltag. Philipp macht den Sessel zur Fitnesszone – ideal für jedes Alter und jeden Alltag.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv