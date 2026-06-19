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Philipp bewegt

Hurra, wir bewegen uns aufs Wochenende zu!

krone.tvStaffel 1Folge 770vom 19.06.2026
Hurra, wir bewegen uns aufs Wochenende zu!

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Philipp bewegt

Folge 770: Hurra, wir bewegen uns aufs Wochenende zu!

21 Min.Folge vom 19.06.2026

Am Ende der Woche sollten wir uns bewusst Zeit für uns nehmen: Diese Bewegungseinheit mit Philipp hilft, die Woche loszulassen und mit neuer Kraft und Freude ins Wochenende zu gehen.

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