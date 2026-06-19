Hurra, wir bewegen uns aufs Wochenende zu!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 770: Hurra, wir bewegen uns aufs Wochenende zu!
21 Min.Folge vom 19.06.2026
Am Ende der Woche sollten wir uns bewusst Zeit für uns nehmen: Diese Bewegungseinheit mit Philipp hilft, die Woche loszulassen und mit neuer Kraft und Freude ins Wochenende zu gehen.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv