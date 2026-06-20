Gute Laune statt Wochenstress - mit Philipp und BewegungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 771: Gute Laune statt Wochenstress - mit Philipp und Bewegung
21 Min.Folge vom 20.06.2026
Der perfekte Einstieg ins Wochenende: Wir bewegen uns, lassen die Woche los und fühlen uns danach wacher, freier und einfach besser.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv