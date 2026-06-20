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Philipp bewegt

Gute Laune statt Wochenstress - mit Philipp und Bewegung

krone.tvStaffel 1Folge 771vom 20.06.2026
Gute Laune statt Wochenstress - mit Philipp und Bewegung

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Philipp bewegt

Folge 771: Gute Laune statt Wochenstress - mit Philipp und Bewegung

21 Min.Folge vom 20.06.2026

Der perfekte Einstieg ins Wochenende: Wir bewegen uns, lassen die Woche los und fühlen uns danach wacher, freier und einfach besser.

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