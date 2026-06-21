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Philipp bewegt

Gemeinsam statt einsam: So fällt das Turnen leichter

krone.tvStaffel 1Folge 772vom 21.06.2026
Gemeinsam statt einsam: So fällt das Turnen leichter

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Philipp bewegt

Folge 772: Gemeinsam statt einsam: So fällt das Turnen leichter

21 Min.Folge vom 21.06.2026

Es gibt diese Tage, da kann und will man sich zu gar nichts aufraffen. Auch Philipp kennt diese Tage und genau deshalb ist es gut, dass wir ihn als Motivator an unserer Seite haben. Gemeinsam macht Bewegung halt viel mehr Spaß!

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