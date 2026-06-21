Gemeinsam statt einsam: So fällt das Turnen leichterJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 772: Gemeinsam statt einsam: So fällt das Turnen leichter
21 Min.Folge vom 21.06.2026
Es gibt diese Tage, da kann und will man sich zu gar nichts aufraffen. Auch Philipp kennt diese Tage und genau deshalb ist es gut, dass wir ihn als Motivator an unserer Seite haben. Gemeinsam macht Bewegung halt viel mehr Spaß!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv