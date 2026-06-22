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Philipp bewegt

Gemeinsam bewegen wir uns leichter durchs Leben

krone.tvStaffel 1Folge 773vom 22.06.2026
Gemeinsam bewegen wir uns leichter durchs Leben

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Philipp bewegt

Folge 773: Gemeinsam bewegen wir uns leichter durchs Leben

21 Min.Folge vom 22.06.2026

Die „Philipp bewegt“-Gemeinschaft wächst jeden Tag – und mit ihr die Zahl der Erfolgsgeschichten. Viele Mitturner berichten, wie sehr ihnen die tägliche Bewegung bei ihrem Wohlbefinden geholfen hat.

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