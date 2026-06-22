Gemeinsam bewegen wir uns leichter durchs LebenJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 773: Gemeinsam bewegen wir uns leichter durchs Leben
21 Min.Folge vom 22.06.2026
Die „Philipp bewegt“-Gemeinschaft wächst jeden Tag – und mit ihr die Zahl der Erfolgsgeschichten. Viele Mitturner berichten, wie sehr ihnen die tägliche Bewegung bei ihrem Wohlbefinden geholfen hat.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv