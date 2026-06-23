Trotz Hitze dranbleiben: Bewegung tut uns gutJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 774: Trotz Hitze dranbleiben: Bewegung tut uns gut
21 Min.Folge vom 23.06.2026
Mit jeder gemeinsamen Bewegungseinheit fühlen wir uns fitter, beweglicher und belastbarer – so kommen wir auch gut durch diese heißen Sommertage.
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv