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Philipp bewegt

Trotz Hitze dranbleiben: Bewegung tut uns gut

krone.tvStaffel 1Folge 774vom 23.06.2026
Trotz Hitze dranbleiben: Bewegung tut uns gut

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Philipp bewegt

Folge 774: Trotz Hitze dranbleiben: Bewegung tut uns gut

21 Min.Folge vom 23.06.2026

Mit jeder gemeinsamen Bewegungseinheit fühlen wir uns fitter, beweglicher und belastbarer – so kommen wir auch gut durch diese heißen Sommertage.

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