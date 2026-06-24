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Philipp bewegt

Mittwoch ist Schultag: Philipp bewegt die Sportmittelschule Gföhl

krone.tvStaffel 1Folge 775vom 24.06.2026
Mittwoch ist Schultag: Philipp bewegt die Sportmittelschule Gföhl

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Philipp bewegt

Folge 775: Mittwoch ist Schultag: Philipp bewegt die Sportmittelschule Gföhl

21 Min.Folge vom 24.06.2026

Mittwoch ist Schultag – nicht mehr lang, denn bald beginnen für Österreichs Schüler die heiß begehrten Sommerferien, aber heute und nächste Woche ist Philipp nochmal unterwegs, und dieses Mal besucht er die Sportmittelschule Gföhl.

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