Mittwoch ist Schultag: Philipp bewegt die Sportmittelschule GföhlJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 775: Mittwoch ist Schultag: Philipp bewegt die Sportmittelschule Gföhl
21 Min.Folge vom 24.06.2026
Mittwoch ist Schultag – nicht mehr lang, denn bald beginnen für Österreichs Schüler die heiß begehrten Sommerferien, aber heute und nächste Woche ist Philipp nochmal unterwegs, und dieses Mal besucht er die Sportmittelschule Gföhl.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: krone.tv