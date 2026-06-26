Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 777: Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden!
21 Min.Folge vom 26.06.2026
Philipps Mitturnerinnen und Mitturner beweisen es jeden Tag: Wer regelmäßig aktiv bleibt, fühlt sich beweglicher, kräftiger und wohler. Jeder Schritt zählt – und jede Einheit bringt einen weiter.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv