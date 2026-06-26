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Philipp bewegt

Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden!

krone.tvStaffel 1Folge 777vom 26.06.2026
Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden!

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Philipp bewegt

Folge 777: Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden!

21 Min.Folge vom 26.06.2026

Philipps Mitturnerinnen und Mitturner beweisen es jeden Tag: Wer regelmäßig aktiv bleibt, fühlt sich beweglicher, kräftiger und wohler. Jeder Schritt zählt – und jede Einheit bringt einen weiter.

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