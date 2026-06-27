Was regelmäßige Bewegung alles verändern kannJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 778: Was regelmäßige Bewegung alles verändern kann
21 Min.Folge vom 27.06.2026
Von mehr Energie bis zu einem besseren Körpergefühl: Zahlreiche Mitturner schreiben Philipp, dass regelmäßiges Training ihren Alltag nachhaltig verbessert hat. Der beste Grund, jetzt damit anzufangen und dranzubleiben.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv