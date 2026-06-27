Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Philipp bewegt

Was regelmäßige Bewegung alles verändern kann

krone.tvStaffel 1Folge 778vom 27.06.2026
Was regelmäßige Bewegung alles verändern kann

Was regelmäßige Bewegung alles verändern kannJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 778: Was regelmäßige Bewegung alles verändern kann

21 Min.Folge vom 27.06.2026

Von mehr Energie bis zu einem besseren Körpergefühl: Zahlreiche Mitturner schreiben Philipp, dass regelmäßiges Training ihren Alltag nachhaltig verbessert hat. Der beste Grund, jetzt damit anzufangen und dranzubleiben.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

Alle 2 Staffeln und Folgen