Loslassen, bewegen, durchatmen – mit Philipp!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 779: Loslassen, bewegen, durchatmen – mit Philipp!
21 Min.Folge vom 28.06.2026
Die Woche war anstrengend? Jetzt ist Zeit für Entlastung: Diese Übungen helfen uns, Verspannungen zu lösen und neue Leichtigkeit zu spüren.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv