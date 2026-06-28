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Philipp bewegt

Loslassen, bewegen, durchatmen – mit Philipp!

krone.tvStaffel 1Folge 779vom 28.06.2026
Loslassen, bewegen, durchatmen – mit Philipp!

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Philipp bewegt

Folge 779: Loslassen, bewegen, durchatmen – mit Philipp!

21 Min.Folge vom 28.06.2026

Die Woche war anstrengend? Jetzt ist Zeit für Entlastung: Diese Übungen helfen uns, Verspannungen zu lösen und neue Leichtigkeit zu spüren.

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