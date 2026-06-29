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Philipp bewegt

Philipp bewegt trotz Hitze: Hier ist weniger mehr

krone.tvStaffel 1Folge 780vom 29.06.2026
Philipp bewegt trotz Hitze: Hier ist weniger mehr

Philipp bewegt trotz Hitze: Hier ist weniger mehrJetzt kostenlos streamen

Philipp bewegt

Folge 780: Philipp bewegt trotz Hitze: Hier ist weniger mehr

21 Min.Folge vom 29.06.2026

In der neuen Folge von „Philipp bewegt“ zeigt der Vorturner, warum man bei großer Hitze das Tempo bewusst reduzieren sollte. Pausen einlegen, genug trinken und auf den eigenen Körper hören stehen dabei im Mittelpunkt.

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Philipp bewegt
krone.tv
Philipp bewegt

Philipp bewegt

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