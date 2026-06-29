Philipp bewegt trotz Hitze: Hier ist weniger mehrJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 780: Philipp bewegt trotz Hitze: Hier ist weniger mehr
21 Min.Folge vom 29.06.2026
In der neuen Folge von „Philipp bewegt“ zeigt der Vorturner, warum man bei großer Hitze das Tempo bewusst reduzieren sollte. Pausen einlegen, genug trinken und auf den eigenen Körper hören stehen dabei im Mittelpunkt.
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv