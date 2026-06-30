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Philipp bewegt

Special Olympics: 3000 turnen zusammen mit Philipp

krone.tvStaffel 1Folge 781vom 30.06.2026
Special Olympics: 3000 turnen zusammen mit Philipp

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Philipp bewegt

Folge 781: Special Olympics: 3000 turnen zusammen mit Philipp

22 Min.Folge vom 30.06.2026

Bei den Nationalen Special Olympics in der Sport Arena Wien kommt es zur großen Schlussveranstaltung. 3.000 Menschen verwandeln die Halle in ein einziges großes Turnfest. Gemeinsam mit Philipp entsteht die größte Turnstunde der Welt. Ein Moment, der zeigt, wie Sport verbindet und Grenzen verschwinden lässt.

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