Special Olympics: 3000 turnen zusammen mit PhilippJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 781: Special Olympics: 3000 turnen zusammen mit Philipp
22 Min.Folge vom 30.06.2026
Bei den Nationalen Special Olympics in der Sport Arena Wien kommt es zur großen Schlussveranstaltung. 3.000 Menschen verwandeln die Halle in ein einziges großes Turnfest. Gemeinsam mit Philipp entsteht die größte Turnstunde der Welt. Ein Moment, der zeigt, wie Sport verbindet und Grenzen verschwinden lässt.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv