Philipp bewegt: Oberkörper Training am SesseltagJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 783: Philipp bewegt: Oberkörper Training am Sesseltag
21 Min.Folge vom 02.07.2026
In dieser Folge von „Philipp bewegt“ wird es intensiv: Ein Oberkörper-Workout steht am Programm, mit Fokus auf Brust und Rücken. Das Training ist flexibel aufgebaut. Wie immer sind viele Übungen flexibel im Sitzen oder Stehen machbar. Wichtig ist nur: mitmachen und auf den eigenen Körper hören.
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Sport, Turnen
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv