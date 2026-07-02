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Philipp bewegt

Philipp bewegt: Oberkörper Training am Sesseltag

krone.tvStaffel 1Folge 783vom 02.07.2026
Philipp bewegt: Oberkörper Training am Sesseltag

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Philipp bewegt

Folge 783: Philipp bewegt: Oberkörper Training am Sesseltag

21 Min.Folge vom 02.07.2026

In dieser Folge von „Philipp bewegt“ wird es intensiv: Ein Oberkörper-Workout steht am Programm, mit Fokus auf Brust und Rücken. Das Training ist flexibel aufgebaut. Wie immer sind viele Übungen flexibel im Sitzen oder Stehen machbar. Wichtig ist nur: mitmachen und auf den eigenen Körper hören.

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