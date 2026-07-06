Ein gutes Wochenende beginnt mit BewegungJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 785: Ein gutes Wochenende beginnt mit Bewegung
21 Min.Folge vom 06.07.2026
Die besten Übungen von unter der Woche warten am Samstag auf alle „Philipp bewegt“-Fans. So starten wir voller Elan ins Wochenende!
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Philipp bewegt
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Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv