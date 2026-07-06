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Philipp bewegt

Ein gutes Wochenende beginnt mit Bewegung

krone.tvStaffel 1Folge 785vom 06.07.2026
Ein gutes Wochenende beginnt mit Bewegung

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Philipp bewegt

Folge 785: Ein gutes Wochenende beginnt mit Bewegung

21 Min.Folge vom 06.07.2026

Die besten Übungen von unter der Woche warten am Samstag auf alle „Philipp bewegt“-Fans. So starten wir voller Elan ins Wochenende!

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