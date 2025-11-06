Zum Inhalt springenBarrierefrei
Philipp bewegt

Staffel 4Folge 2vom 06.11.2025
Folge vom 06.11.2025

Heute hat Fitness- und Wohlfühlcoach Yasmina Übungen zusammengestellt, die lebensverlängernde Wirkung haben können, weil sie auf natürliche Weise Bluthochdruck entgegenwirken. Viele wissen gar nicht, dass sie selbst davon betroffen sind – umso mehr Sinn macht es, sich mit speziellen Übungen in Schuss zu bringen.

