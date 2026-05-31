Von Frittierfett zu BiodieselJetzt kostenlos streamen
Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Folge 5: Von Frittierfett zu Biodiesel
44 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Im Westen Kanadas sind zwei Familienunternehmen groß im Geschäft: Donny Kleinfelder und Dave Schwandt konkurrieren im "Hotshotting". Dabei bieten sie ihren Kunden Warentransporte in die abgelegensten und gefährlichsten Gebiete des Landes an. Verwahrloste Straßen und vergessene Wege führen ihre abgehärteten Lieferanten in ihren Trucks und Lkws ans Ziel, wobei die Gefahr ihnen stets im Nacken sitzt.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Pick-up Truckers - Die Helden der Offroad
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Auto
Produktion:CA, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Corus Entertainment Inc.
Enthält Produktplatzierungen