Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Wer trifft die Flasche?

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 21vom 14.01.2026
Wer trifft die Flasche?

Wer trifft die Flasche?Jetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 21: Wer trifft die Flasche?

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Piet Pirat bittet die anderen Besatzungsmitglieder zum Spiel: Mit verbundenen Augen und einem Ruder in der Hand, muss man versuchen eine Flasche vom Tisch zu schlagen. Berend beginnt und scheitert kläglich. Danach probiert sich Krista, die mit ihren Superkräften vorsichtig sein muss. Sie schlägt um sich und haut Berend, Piet und Steven k.o., der nebenbei noch die Flasche vom Tisch reißt. Als sie die Augenbinde runter nimmt, glaubt sie, sie sei die Siegerin und die drei Herren wären vor Bewunderung in Ohnmacht gefallen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 International
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen