Wer trifft die Flasche?Jetzt kostenlos streamen
Piet Pirat
Folge 21: Wer trifft die Flasche?
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Piet Pirat bittet die anderen Besatzungsmitglieder zum Spiel: Mit verbundenen Augen und einem Ruder in der Hand, muss man versuchen eine Flasche vom Tisch zu schlagen. Berend beginnt und scheitert kläglich. Danach probiert sich Krista, die mit ihren Superkräften vorsichtig sein muss. Sie schlägt um sich und haut Berend, Piet und Steven k.o., der nebenbei noch die Flasche vom Tisch reißt. Als sie die Augenbinde runter nimmt, glaubt sie, sie sei die Siegerin und die drei Herren wären vor Bewunderung in Ohnmacht gefallen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0