Die geschmolzene SchneefrauJetzt kostenlos streamen
Piet Pirat
Folge 24: Die geschmolzene Schneefrau
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Es schneit, doch Krista steht tapfer hinter dem Ruder, während die Schneeflocken sie mehr und mehr bedecken. Piet macht sich lustig über sie, dass sie aussähe wie eine Schneefrau. Das bringt Krista auf die Idee, aus dem ganzen Schnee an Deck eine Schneefrau nach ihrem Ebenbild zu bauen, die sie anschließend hinter das Ruder stellt, während sie sich in der Kajüte aufwärmen geht. Als Piet erneut nach Krista sehen will, um ihr eine heiße Suppe zu bringen, erschrickt er:
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Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
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