Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Piet Pirat

Die geschmolzene Schneefrau

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 24vom 14.01.2026
Die geschmolzene Schneefrau

Die geschmolzene SchneefrauJetzt kostenlos streamen

Piet Pirat

Folge 24: Die geschmolzene Schneefrau

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Es schneit, doch Krista steht tapfer hinter dem Ruder, während die Schneeflocken sie mehr und mehr bedecken. Piet macht sich lustig über sie, dass sie aussähe wie eine Schneefrau. Das bringt Krista auf die Idee, aus dem ganzen Schnee an Deck eine Schneefrau nach ihrem Ebenbild zu bauen, die sie anschließend hinter das Ruder stellt, während sie sich in der Kajüte aufwärmen geht. Als Piet erneut nach Krista sehen will, um ihr eine heiße Suppe zu bringen, erschrickt er:

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Piet Pirat
Studio 100 Kids
Piet Pirat

Piet Pirat

Alle 1 Staffeln und Folgen