Piet Pirat
Folge 28: Der Zahn muss raus!
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Steven hat furchtbare Zahnschmerzen und Berend will ihm helfen, indem er ihm den faulen Hauer mit der Faust aus dem Mund schlägt. Zum Glück erscheint Piet noch rechtzeitig, um ihn davon abzuhalten. Der Kapitän erklärt den beiden, wie man Zähne nach alter Piratentradition zieht: Man bindet eine Schnur an den Zahn und befestigt das andere Ende an einer Tür, die man danach mit Schwung öffnet. Da Steven vor dem Procedere Angst hat, will er die Operation an Berend demonstrieren. Als alles festgebunden ist, öffnet Krista unerwartet die Tür und Berend verliert einen Zahn.
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Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
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