Mit dem Kopf durch die TürJetzt kostenlos streamen
Piet Pirat
Folge 32: Mit dem Kopf durch die Tür
5 Min.Folge vom 14.01.2026
An Bord des Krummen Kahns klemmt eine Tür. Piet und Berend bekommen sie trotz aller Kraftanstrengung nicht auf. Schließlich missbrauchen sie Steven als Rammbock, doch auch so will die Tür nicht aufgehen. Als Krista dazu kommt, verspricht sie schnelle Abhilfe, schließlich ist sie die stärkste Piratin der sieben Weltmeere. Leider führt ihr Einsatz dazu, dass nicht nur die betreffende Tür, sondern auch noch eine weitere zertrümmert wird. Aber die wird dafür auch nie mehr klemmen, wie sie meint.
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Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
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