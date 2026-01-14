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Piet Pirat

Mit dem Kopf durch die Tür

Studio 100 KidsStaffel 1Folge 32vom 14.01.2026
Mit dem Kopf durch die Tür

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Piet Pirat

Folge 32: Mit dem Kopf durch die Tür

5 Min.Folge vom 14.01.2026

An Bord des Krummen Kahns klemmt eine Tür. Piet und Berend bekommen sie trotz aller Kraftanstrengung nicht auf. Schließlich missbrauchen sie Steven als Rammbock, doch auch so will die Tür nicht aufgehen. Als Krista dazu kommt, verspricht sie schnelle Abhilfe, schließlich ist sie die stärkste Piratin der sieben Weltmeere. Leider führt ihr Einsatz dazu, dass nicht nur die betreffende Tür, sondern auch noch eine weitere zertrümmert wird. Aber die wird dafür auch nie mehr klemmen, wie sie meint.

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