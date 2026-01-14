Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 36vom 14.01.2026
Folge 36: Dr. Brockenpampe

5 Min.Folge vom 14.01.2026

Steven hat starke Bauchschmerzen. Da kein Arzt in der Nähe ist, möchte Berend ihm helfen und konsultiert das Medizin-Buch von Doktor Seeigel. Darin steht beschrieben, wie man Menschen heilen kann. Berend macht sich sofort ans Werk mit Butter, Salz, Pfeffer, Zitronensaft und Paniermehl. Kurz bevor er Steven mit einem großen Messer in Stücke schneiden will, eilt Krista zu Hilfe, die sofort erkennt, dass Berend das falsche Buch hat: Statt Doktor Seeigels Medizinbuch hat sich Berend die „Fischrezepte von Koch Seebarsch“ gegriffen. Steven ist das Lachen jedoch gründlich vergangen.

