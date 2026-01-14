Piet Pirat
Folge 37: Pfandkuchen fischen
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Berend will zum Abendessen unbedingt Fisch servieren, obwohl Piet, Krista und Steven Pfannkuchen bevorzugen würden. Aber Berend ist nicht kompromissbereit und wirft an Deck die Angel aus. Seine Freunde hingegen wollen die einseitige Entscheidung nicht hinnehmen und versuchen Berend mit einem Trick umzustimmen. Nachdem Krista eine Menge Pfannkuchen zubereitet hat, spießen sie einen an Berends Angelhaken auf. Piet erklärt dem verwunderten Berend daraufhin, dass das in der Pfannkuchen-Bucht ganz normal sei und dass er weiter sein Glück versuchen solle.
Piet Pirat
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer, Comedy
Altersfreigabe:
0